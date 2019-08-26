Специалисты отреставрируют здание Птицеводсоюза в центре Москвы
Здание Птицеводсоюза на улице Маросейка в центре Москвы отреставрируют. Задание на разработку проектной документации перед выполнением работ выдали в столичном департаменте культурного наследия (Мосгорнаследие). Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты уже приступили к разработке проекта. Проведение работ по реставрации станет следующим шагом.
- В основе здания находятся конструкции корпусов Николо-Угрешского подворья. В конце 1920-х годов двухэтажные корпуса надстроили и преобразовали в единый объем с фасадами в стиле конструктивизм. С 1939 года здесь размещался ЦК ВЛКСМ, - приводит агентство городских новостей «Москва» слова руководителя департамента Алексея Емельянова, предоставленные пресс-службой ведомства.
Руководитель Мосгорнаследия отмечает, что перед проведением работ специалисты должны будут провести историко-архивные и библиографические исследования, изучит особенности объекта с инженерно-технической точки зрения и не только.
Здание расположено по следующему адресу: улица Маросейка, дом 3/13, строение 1.
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