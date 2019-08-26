Пассажиры аварийно севшего на кукурузное поле самолета получили компенсации
Более 100 пассажиров аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета Airbus-321 получили компенсации от авиакомпании.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», выплаты начались 19 августа. Из 226 пассажиров рейса «Жуковский — Симферополь», совершившего жесткую посадку на кукурузное поле под Раменским, компенсации уже получили 105 человек.
— Сбор и обработка заявлений продолжаются, — добавили в авиакомпании.
Напомним, 15 августа пассажирский самолет Airbus-321, вылетевший из аэропорта в Жуковском с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку на кукурузное поле. По основной версии, причиной стал отказ двигателей из-за столкновения со стаей птиц. Благодаря мастерским действиям пилотов и мужеству экипажа воздушного судна удалось обойтись без жертв, все пассажиры были эвакуированы.
После инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, а Следственный комитет России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке «черных ящиков».
Мужество экипажа оценил президент России Владимир Путин: пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания героев России, а остальных членов экипажа представили к ордену Мужества.
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