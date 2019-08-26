Медики сообщили о состоянии пострадавшей в турецком отеле российской девочки
Состояние 12-летней российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга со ссылкой на заведующего отделением реанимации Детской городской больницы № 1 Михаила Русака.
Он отметил, что у ребенка проявилась субфебрильная лихорадка. Текущее состояние позволяет перевезти россиянку на родину, хотя это может вызвать риск осложнений, передает РИА Новости.
Родители девочки решили пока отказаться от перевозки дочери в Санкт-Петербург. По словам матери, транспортировка станет возможной только после того, как состояние девочки улучшится.
Напомним, об инциденте на турецком курорте сообщили в генконсульстве России в Анталье. По словам представителя дипломатического ведомства, гражданку России 2007 года рождения госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Сообщалось, что руку ребенка затянуло в трубу бассейна.
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