Стали известны возможности нового стратегического бомбардировщика ВКС РФ

В России приступили к созданию ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.



«Вечерняя Москва» выяснила у военных экспертов Игоря Коротченко и Виктора Литовкина, чем уникальна эта разработка.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко отмечает, что пока только создается проект перспективного стратегического бомбардировщика пятого поколения.

— Он будет выполнен по технологии «стелс» с внутрифюзеляжным размещением современных крылатых ракет большой дальности, способных поражать цели на расстоянии свыше шести тысяч километров. На базе этих ПАК ДА, то есть перспективных авиационных комплексов дальней авиации на протяжении ближайших 40–50 лет будет осуществляться функционирование авиационной компоненты российских стратегических ядерных сил. Бомбардировщик сможет выполнять функции, как обычные, так и ядерные, — сказал Игорь Коротченко.

По его словам, комплекс будет универсальным и придет на смену всем трем типам носителей дальней авиации — Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Помимо ядерной составляющей, также будут использованы перспективные крылатые ракеты с обычным оснащением и другое высокоточное оружие, включая бомбовое. Универсальность самолета заключается в том, что он сможет выполнять свои функции, как в условиях обычной, так и ядерной войны. Это будет важная компонента ударной мощи ВКС России и основной носитель для авиационной составляющей российской ядерной триады*.

— Учитывая, что бомбардировщик только разрабатывается, то очевидно, что первый летный образец будет готов, как минимум лет через пять–шесть. Потом потребуется еще определенный этап летных испытаний, доводок. Учитывая жизненный цикл такой машины, а он будет составлять порядка сорока, а то и больше лет с перспективой модернизации, то мы можем сказать, что эта машина будет служить в ВКС России вплоть до окончания нынешнего XXI века, — подчеркнул Коротченко.

Концепция «летающее крыло» еще ни разу не была использована в России в производстве дальних и стратегических бомбардировщиков — это принципиально новый вид машины, говорит эксперт. Два его принципиальных свойства — это малозаметность, в определенной степени ПАК ДА будет похож на американский B-2, а вторая возможность — использование всех видов, как ядерного авиационного, так и неядерного оружия, предназначенного для ВКС. Дальность крылатых ракет будет превышать шесть тысяч километров, что позволит бомбардировщику выполнять задачи по поражению любых классов целей, в частности на других континентах.

— Учитывая, что у нас сейчас разрабатывается крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета, это означает, что ПАК ДА и будет носителем нового типа таких ракет. Обе разработки, вероятно, будут работать в едином концепте. В отличие от американского так называемого «стелса» у нашего бомбардировщика будет принципиально иная конструкторская схема с новыми возможностями в области бортовой электроники, радаров и ракет. ПАК ДА сможет использовать уже существующее в России вооружение, а возможность оснастить его разрабатываемым «Буревестником» позволит ему подняться в воздух над территорией РФ и нанести удар по территории противника на межконтинентальном расстоянии. Это принципиально новые возможности оружия, у которого нет аналогов. Тот же Китай использует старые клоны советского Ту-16, а в Великобритании и Франции все ядерное оружие размещено на базе морских носителей, — резюмировал специалист.



По словам военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина военное дело развивается и должна развиваться с ним и техника, тем более, когда у вероятного противника появляются новые современные виды вооружений, которые могут переломить результат того или иного боя.

— Поэтому мы должны и сами быть в тренде. Надо понимать, что нашим «белым лебедям» Ту-160 уже свыше 30 лет, самолет Ту-95МС старше 50 лет. Можно вспоминать, что американскому B-52 уже 70 лет, но надо помнить, что все эти самолеты все время проходят модернизацию бортового радиоэлектронного оборудования. Это новые антенны, новые системы управления, комплексы управления вооружением и так далее. Меняется и вооружение. Надо понимать, что скоро придется по старости списывать одни, другие, третьи самолеты и им на замену надо создавать что-то более современное. С перспективой на десятки лет. И все эти задумки закладываются в перспективный авиационный комплекс дальней авиации, — пояснил Литовкин.



Эксперт подчеркивает, что военная техника создается не для того, чтобы потратить лишние деньги, а чтобы обеспечить мир в нашей стране и заоблачных денег никто на вооружение тратить не будет.



— Давно сказано, что Россия будет иметь необходимое и достаточное, и армия будет укладываться в те бюджеты Министерства обороны, которые выделены. Ни на рубль больше, несмотря на то, что нас хотят спровоцировать на гонку вооружений. Мы делаем только все необходимое для защиты своей независимости и национальных интересов. Чтобы мы были не как Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия и другие страны, что не смогли защитить себя от внешнего агрессора, — пояснил Виктор Литовкин.



* — Общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента — стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы. Разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами вооруженных сил стратегического назначения обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника. Даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов, третий должен быть способен нанести ответный удар, гарантирующий уничтожение противника или причинение ему неприемлемого ущерба.

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