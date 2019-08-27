Еще одно уголовное дело возбудили в отношении экс-министра Абызова
Новое уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Сергей Дрозда во вторник, 27 августа.
По словам защиты экс-министра, речь идет о статье «Незаконная предпринимательская деятельность». При этом новое дело объединили в одно производство с делом о мошенничестве.
В свою очередь юрист выразил мнение, что еще одно дело нацелено на поддержание доводов о размере арестованного имущества Абызова, которое он мог получить незаконно. Об этом пишет РИА Новости.
26 августа стало известно том, что сумма арестованных активов экс-министра превысила 27 миллиардов рублей. Ранее сообщалось о 20 миллиардах.
Напомним, что Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества. По версии следствия, экс-министр путем обмана похитил четыре миллиарда рублей у акционеров крупных компаний Новосибирской области по электроэнергетике и вывел их за рубеж. Всем фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы. Вину Абызов не признал и сейчас находится в СИЗО.
Читайте также: Михаил Абызов отказался от сотрудничества со следствием