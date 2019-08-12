Суд потребовал уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра Абызова
Мосгорсуд отложил заседание по рассмотрению апелляции на арест имущества бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова. Судья потребовал от следствия уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра.
— Из жалобы адвоката следует, что стоимость арестованного имущества Абызова превышает 20 миллиардов рублей, что в пять раз превышает сумму предполагаемого ущерба, который сейчас составляет 4 миллиарда рублей, — озвучила судья жалобу защиты.
Представитель следствия заявил, что часть арестованных средств была выведена с банковских счетов, поэтому он не может назвать их точную стоимость.
Заседание по данному вопросу перенесли на 26 августа, сообщает ТАСС.
Напомним: Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества. По версии следствия, экс-министр путем обмана похитил четыре миллиарда рублей акционеров крупных компаний Новосибирской области по электроэнергетике и вывел их за рубеж.
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