Стоимость арестованного имущества Абызова превысила 27 миллиардов рублей
По делу экс-министра Михаила Абызова было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму свыше 27 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил следователь в зале Мосгорсуда.
Ранее сообщалось о том, что сумма арестованного имущества физлиц и компаний превышала 20 миллиардов рублей.
Отметим, что 26 августа в Московском городском суде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого в мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Абызова на арест его счетов, а также имущества его родственников и фирм, которые с ним связаны. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества. По версии следствия, экс-министр путем обмана похитил четыре миллиарда рублей у акционеров крупных компаний Новосибирской области по электроэнергетике и вывел их за рубеж.
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