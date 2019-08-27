Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о конце эпохи доминирования Запада на международной арене.
По словам Пушкова, Макрон абсолютно прав. Западным странам необходимо сотрудничать с Россией и Китаем.
Макрон прав, когда говорит о «конце эпохи западной гегемонии» в современном мире. Именно поэтому в конечном счете «семерка» будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 27, 2019
— Именно поэтому в конечном счете «Семерка» будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи, — написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире. По его мнению, Китай выдвинулся в лидеры, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии. Макрон сообщил, что Парижу необходимо переосмыслить и наладить новые отношения с Москвой.
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