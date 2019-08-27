Игорь Дягилев: Тщательная проверка документов помогает избежать ошибок

Чтобы попасть в финальный этап выборов в Мосгордуму, самовыдвиженцам необходимо собрать определенное количество подписей горожан. По действующему законодательству их должно быть не менее трех процентов от списочного состава голосующих в избирательном округе.

— Игорь Владимирович, это ваши первые выборы?

— Я впервые баллотируюсь в депутаты Мосгордумы. Но это не первые мои выборы. Так, с 2017 года я избранный муниципальный депутат района Выхино-Жулебино. Поэтому у меня есть опыт.

— Для некоторых кандидатов процесс сбора подписей оказался не таким простым. Как он проходил у вас?

— Сбор подписей за выдвижение — один из ключевых этапов всей нашей кампании. Волонтеры собирали подписи на пикетах и на обходах квартир. Я лично им помогал. Рассказывал подробно о своей программе, чтобы они уже общались с жителями и могли ответить на любой их вопрос. Также я предлагал поставить подпись за мое выдвижение на каждой встрече с жителями во дворах.

— Много ли человек вы привлекли в свой штаб? И сколько понадобилось времени, чтобы собрать необходимое количество подписей?

— Процесс сбора подписей был непростым. Для достижения нужного результата нам понадобились три недели. В это время больше 100 волонтеров ходили по квартирам и работали на пикетах. С тех пор число наших сторонников увеличилось. Сейчас с нами работают около 300 человек.

— Некоторые кандидаты столкнулись с большим количеством брака в подписях. Удалось ли избежать вам этого?

— Мы проводили ряд проверок перед тем, как отдать документы дальше. Например, я лично вычеркнул больше двух тысяч подписей, так как они вызывали у нашей команды сомнения. В итоге после проверки и заверения я подал в избирательную комиссию 5816 подписей.

— Почему были случаи, когда во время подачи документов у некоторых кандидатов находили «мертвые души»?

— Это вопрос к тем, у кого нашли некорректные подписи. Конечно, здесь нужно разбираться. И если кто-то из кандидатов считает, что его отстранили от выборов с нарушениями, то он должен иметь возможность доказать свою правоту в рамках закона.

— Как вы думаете, возможно ли избежать подобного брака в документах в дальнейшем?

— Избежать подобного можно, только собрав больше подписей, чем нужно. Это позволяет исключить все, что вызывает малейшие нарекания.

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