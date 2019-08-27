Столичный театр к 60-летию готовит новую постановку и энциклопедическое издание

Каждый спектакль по Хармсу «Эрмитаж» ставит раз в 19 лет.

Так, премьера «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов» состоялась в 1982 году, «Белая овца» — в 2000-м. Планируется, что постановку «Меня нет дома» гости увидят в ноябре.

— Это, казалось бы, прощание с Хармсом, и произведения такие поздние, с довольно странным юмором, — утверждает художественный руководитель «Эрмитажа» Михаил Левитин. — Раньше у меня юмор был легкий, достижимый. Сейчас же я выбрал особые рассказы и попытался в них разобраться.

В планах труппы на новый сезон — создание спектакля для детей «Калиф-аист». Кроме того, к юбилейной дате будет выпущено энциклопедическое издание «Театр «Эрмитаж» — 60 лет». А студенты мастерской Михаила Левитина в Российском институте театрального искусства организуют постановки по Николаю Гоголю и Михаилу Зощенко.

Сам худрук театра также приступит к работе над пьесой о Юрии Олеше «Князь «Националя».

Кстати, сегодня, 28 августа, сбор труппы в честь начала сезона проведет и Государственный Академический Малый театр. О новых артистах, предстоящих премьерах и итогах прошлого года легендарному актерскому составу расскажет художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

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