Плавающие светодинамические фонтаны появятся Люблинском пруду

Плавающие светодинамические фонтаны появятся в пруду, который расположен на территории усадьбы «Люблино», сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

— Центральным элементом территории усадьбы является Люблинский пруд площадью более 14 гектаров. До начала работ по благоустройству в водоеме уже располагался фонтан, однако за время эксплуатации он пришел в негодность, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по просьбам жителей района было принято решение о его замене фонтана. Кроме того в департаменте решили увеличить их количество в водоеме. Гидротехнические сооружения оснастят специальными лампами, благодаря которым гости усадьбы смогут увидеть фонтаны и в ночное время суток.

Сооружения будут удерживаться с помощью тяжелых грузов. Отмечается, что фотнаны позволят воде в пруду активно циркулировать, что не даст ей застаиваться и цвести.

На данный момент на территории усадьбы «Люблино» уже завершено благоустройство большой площадки с круговыми качелями. Также в парке теперь есть шесть детских площадок и две спортивные зоны. А еще здесь появилась новая лодочная станция и павильон для проведения праздничных мероприятий, в том числе свадеб. Парк откроется в конце этого года. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

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