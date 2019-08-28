Директор конкурса «Новая волна» рассказал, почему певица Катамадзе не выступит в Сочи
Генеральный директор музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Александр Румянцев опроверг слухи о том, что грузинская певица Нино Катамадзе планирует принять участие в концерте на сочинской сцене.
Он отметил, что выступление певицы не состоится из-за организационного момента.
— Мы действительно обсуждали выступление, они сказали, что не могут, там нет никаких подоплек. Так бывает, — пояснил он в комментарии ФАН.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Нино Катамадзе планирует выступить на сцене «Новой волны». Подобные слухи вызвали удивление, так как месяц назад певица заявляла, что больше не будет выступать в России по политическим причинам.
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