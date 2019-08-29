Вагоны с системой распознавания лиц создали в России
Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов подтвердил, что специалисты компании создали «Вагон 2023», в котором используются современные цифровые технологии, в том числе распознавания лиц.
Как уточнил Лошманов, у пассажиров появится возможность обойтись без предъявления паспорта благодаря Face ID (система распознавания лиц). Кроме того, можно будет вызвать проводника или заказать еду с помощью мобильного телефона.
Изменится также дизайн и габариты вагона, однако подробности не приводятся. Известно, что в скором времени начнется производство опытного образца «Вагона 2023», а в январе-июне 2020 года разработчик рассчитывает провести сертификационные испытания, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») представила концепт плацкартного вагона без боковых полок. В новом вагоне производства «Вагонреммаш» будет 40 спальных мест по 1,84 метра — при том, что в настоящее время длина полки в плацкартном вагоне составляет лишь 1,665 метра.
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