Торговые сети сообщили о дефиците авокадо в магазинах

Крупные ретейлеры столкнулись с затруднениями поставок авакадо. Этот плод в последнее время пользуется спросом у российских покупателей, но они стали замечать, что его часто нет на прилавках.

Представитель крупной торговой сети сообщила, что у них были проблемы с поставками авокадо. Также технолог другого ритейлера Сергей Ким сказал, что примерно с 20 июля по 10 августа в их точках наблюдался дефицит этого продукта. В настоящее время продукция есть, но у поставщиков цены выросли на 80 процентов.

С нехваткой ягоды столкнулись и рестораны: в августе они закупали авокадо по 700–750 рублей за килограмм вместо 450 рублей, рассказал генеральный директор специализирующейся на розничной продаже и импорте экзотических фруктов компании Глеб Матюхов.

Отмечается, что в Кении, из которой в августе в основном поставляют авокадо, в этом году неурожай — продукции мало, и она низкого качества. Сейчас в магазинах можно найти хорошие экземпляры из Перу, но их стоимость значительно выше плодов из Кении — в среднем 180 рублей за штуку, сообщает РБК.

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