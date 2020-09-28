В КС белорусской оппозиции объяснили выезд Алексиевич за рубеж

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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного совета (КС) белорусской оппозиции в понедельник, 28 сентября.

— Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее портал tut.by со ссылкой на помощницу Алексиевич сообщил, что нобелевский лауреат покинула Белоруссию. Уточнялось, что ее отъезд в Германию не связан с уголовным делом в отношении координационного совета.

Напомним, представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Белорусская Генпрокуратура в связи с созданием данного органа возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. На данный момент все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, арестованы или находятся за границей.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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