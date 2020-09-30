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Попова призвала переболевших COVID-19 продолжать носить маски
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова призвала переболевших COVID-19 продолжать носить маски

Виктория Родимкина

Здоровье

Переболевшим коронавирусной инфекцией необходимо продолжать носить средства индивидуальной защиты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ в среду, 30 сентября.

— Сегодня органы дыхания должны защищать все — и переболевшие, и не переболевшие. Мы уже много знаем о вирусе, но далеко не все, — сказала Анна Попова.

Кроме того, она порекомендовала россиянам делать тесты на коронавирус раз в неделю. По словам главы Роспотребнадзора, контролировать наличие инфекции можно только при соблюдении правил.

Ранее Анна Попова сообщила об окончании клинических испытаний вакцины центра «Вектор».

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