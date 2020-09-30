Называть девочек именем Вера в Москве стали в три раза чаще

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В столице начали в три раза чаще, чем 20 лет назад, называть девочек именем Вера. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС в среду, 30 сентября.

Так, с начала 2020 года это имя получили 426 новорожденных, что в три раза больше, чем в 2000 году.

— Имена Вера, Надежда и Любовь являются распространенными в Москве. С начала года самым популярным именем из трех перечисленных стало имя Вера, — уточнили в сообщении.

Именем Надежда в Москве с начала года назвали 115 детей, а имя Любовь получили 75 москвичек.

В пресс-службе уточнили, что в Москве все более популярными становятся двойные имена. В этом году девочки были названы именами Анна Вера, Вера Джейн, Вера Розали, Вера-Элизабет, Любовь-Мария.

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