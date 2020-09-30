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Движение трамваев у метро «Авиамоторная» восстановлено
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Движение трамваев у метро «Авиамоторная» восстановлено

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на Красноказарменной улице, шоссе Энтузиастов и в районе метро «Авиамоторная». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в среду, 30 сентября.

Ранее сообщалось, что трамваям пришлось изменить маршрут из-за задержки движения у шоссе Энтузиастов и в районе метро «Авиамоторная». Речь идет о трамваях №№ 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Сбой произошел по техническим причинам.

Спустя несколько часов сообщили, что движение электротранспорта на этом участке восстановлено.

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движение восстановленотрамваи Москвы«Авиамоторная»
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