Движение трамваев у метро «Авиамоторная» восстановлено
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий
Движение трамваев восстановили на Красноказарменной улице, шоссе Энтузиастов и в районе метро «Авиамоторная». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в среду, 30 сентября.
Ранее сообщалось, что трамваям пришлось изменить маршрут из-за задержки движения у шоссе Энтузиастов и в районе метро «Авиамоторная». Речь идет о трамваях №№ 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Сбой произошел по техническим причинам.
Спустя несколько часов сообщили, что движение электротранспорта на этом участке восстановлено.
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