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Режиссер сериала «Чики» объяснил, почему героинями стали проститутки
Фото: youtube.com / А поговорить?

Режиссер сериала «Чики» объяснил, почему героинями стали проститутки

Виктория Федотова

Звезды

Режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян объяснил, почему главными героинями ленты стали проститутки. По его словам, важно было пройти высокую амплитуду:

— Нужен был абсолютный ноль, точка старта. Если бы это были девчонки с ткацкой фабрики, это какая-то позиция в социуме, не осуждаемая. А мне хотелось с самого нуля завоевать, выбить право называться человеком. Мне хотелось вместе с ними пройти этот путь трансформации, — заявил режиссер.

Во время съемок одного из сериалов Оганесян познакомился с представительницами первой древнейшей профессии, которые находились недалеко от съемочной площадки.

— Это был 2004–2005 год. Никаких планов насчет «Чик» не было, но я подумал, что мне нужно это сделать. Я думал, что если я начну с ними общаться, то уйду в чернуху, переживал за эту историю. Изучал историю, психологию, нужно было понимать все. Это история о том, что не суди, да не судим будешь. Это мое понимание общества, сейчас общество с модой на побивание камнями, — заявил режиссер.

Видео опубликовано на YouTube.

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