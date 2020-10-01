Режиссер сериала «Чики» объяснил, почему героинями стали проститутки

Фото: youtube.com / А поговорить?

Режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян объяснил, почему главными героинями ленты стали проститутки. По его словам, важно было пройти высокую амплитуду:

— Нужен был абсолютный ноль, точка старта. Если бы это были девчонки с ткацкой фабрики, это какая-то позиция в социуме, не осуждаемая. А мне хотелось с самого нуля завоевать, выбить право называться человеком. Мне хотелось вместе с ними пройти этот путь трансформации, — заявил режиссер.

Во время съемок одного из сериалов Оганесян познакомился с представительницами первой древнейшей профессии, которые находились недалеко от съемочной площадки.

— Это был 2004–2005 год. Никаких планов насчет «Чик» не было, но я подумал, что мне нужно это сделать. Я думал, что если я начну с ними общаться, то уйду в чернуху, переживал за эту историю. Изучал историю, психологию, нужно было понимать все. Это история о том, что не суди, да не судим будешь. Это мое понимание общества, сейчас общество с модой на побивание камнями, — заявил режиссер.

Видео опубликовано на YouTube.

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