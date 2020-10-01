Драка Марии Погребняк и Миланы Тюльпановой в центре Москвы оказалась постановочной

Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Драка жены футболиста Павла Погребняка Марии и экс-супруги футболиста сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой в центре Москвы оказалось всего лишь постановкой. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила помощница Марии Дина.

— Это была постановочная сцена для фотосессии, — отметила девушка.

В результате «драки» никто из девушек не пострадал. Помощница супруги Погребняка также заявила, что все сообщения о том, что женщины устроили драку, являются ложными.

Ранее СМИ сообщили, что между женщинами произошла драка в центре столицы. В ходе конфликта супруга футболиста Погребняка даже якобы получила травму колена.

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