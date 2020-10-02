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Почти три десятка саркофагов обнаружены в окрестностях Каира
Фото: Скриншот видео с YoutTube-канала Ruptly

Почти три десятка саркофагов обнаружены в окрестностях Каира

Татьяна Плотникова

Наука

В ходе археологических раскопок в окрестностях Каира исследователи нашли 27 саркофагов, рассказали в министерстве по делам памятников древности Египта.

В ведомстве уточнили, что возраст находок составляет приблизительно 2500 лет, что относится к 26-й династии фараонов, при этом все усыпальницы находятся в хорошем состоянии. В частности, в одном из саркофагов нашли прекрасно сохранившуюся мумию.

Раскопки проходят в археологическом комплексе Саккара, где расположен древнейший некрополь. Самые ранние захоронения в нем относятся к первой династии фараонов (31-29 века до нашей эры), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уникальные саркофаги возрастом почти 1000 лет нашли в Луксоре.

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