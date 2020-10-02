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Евросоюз введет санкции против Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Татьяна Плотникова

В мире

Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил о введении странами Евросоюза санкций в отношении нескольких десятков лиц, причастных к ситуации в Белоруссии.

По словам Мишеля, президента Белоруссии Александра Лукашенко в перечне нет, хотя Евросоюз намерен и дальше следить за развитием событий.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему европейские страны не наложили санкции на Александра Лукашенко, объявленного победителем президентских выборов в Белоруссии, хотя Запад остался недоволен ходом данной кампании.

По словам Макрона, санкции против Лукашенко значили бы отказ от диалога, а Евросоюз нацелен сделать все возможное для его запуска через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При этом французский лидер подчеркнул важность участия Лукашенко в урегулировании ситуации путем переговоров, в противном случае в будущем он все же попадет под санкции, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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