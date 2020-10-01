Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
Киев ответил на обвинения Минска во вмешательстве в дела Белоруссии
Фото: facebook.com / Министерство иностранных дел Украины

Киев ответил на обвинения Минска во вмешательстве в дела Белоруссии

Евгения Звощик

В мире

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения властей Белоруссии во вмешательстве Киева в их внутренние дела. Соответствующее заявление украинское внешнеполитическое ведомство представило в четверг, 1 октября.

Кроме того, украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с «продолжением репрессий против участников мирных протестов в Белоруссии», передает РИА Новости.

Ранее МИД Украины заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии после проведения его инаугурации. При этом глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев примет решение о введении санкций в отношении белорусских властей после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. В свою очередь посольство Белоруссии в Киеве заявило, что расценивает заявления украинских представителей как попытку вмешательства в их внутренние дела.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Скрытые мотивы: политологи объяснили, зачем Франция и Германия открыто поддержали Тихановскую

БелоруссияМИД УкраиныУкраина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте