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Появились неизвестные ранее снимки беременной Мэрилин Монро
Фото: Wikipedia/Общественное достояние

Появились неизвестные ранее снимки беременной Мэрилин Монро

Татьяна Плотникова

Звезды

В интернете опубликованы шесть цветных фотографий американской актрисы Мэрилин Монро, которые прежде не были известны широкой публике.

На снимках звезда запечатлена в тот период своей жизни, когда вынашивала ребенка от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана.

Фотографии были опубликованы новым владельцем, который купил их на аукционе в ноябре 2019 года за 2240 долларов. По его словам, Мэрилин Монро держала в тайне беременность до того, как «потерять» ребенка при посещении больницы — об этом рассказала близкая подруга актрисы Фрида Халл, которая и сделала снимки, сообщает Daily Mail.

Ранее современная актриса и певица Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро.

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