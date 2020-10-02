ВДНХ отпразднует 125 лет со дня рождения Сергея Есенина в режиме онлайн

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Праздничный концерт и поэтические чтения, посвященные 125-летию Сергея Есенина, пройдут 3 октября на ВДНХ в дистанционном формате. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Там отметили, что пользователи социальных сетей смогут посмотреть тематический концерт «Есенин. Live», а также побывать на поэтических чтениях.

— В 15:00 из павильона «Книги» начнется прямая трансляция концерта, который можно посмотреть на официальной странице ВДНХ в соцсети Facebook. На 18:00 запланировано включение из центра славянской письменности «Слово», где пройдет творческий вечер. Его покажут в группе выставки в соцсети «Одноклассники», — уточнили в пресс-службе.

Концерт будет организован при поддержке Государственного музейно-выставочного центра «Росизо». Слушатели смогут познакомиться с творчеством лауреата международных вокальных и чтецких конкурсов актером Денисом Сорокотягиным. Он исполнит отрывки из поэмы Есенина «Анна Снегина», а также романсы на стихи автора, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также слушатели смогут услышать произведения поэта, исполненные творческим коллективом Dead Poets Band. После прямого эфира запись вечера будет доступна в разделе «Онлайн. ВДНХ» на сайте выставки.

Ранее сообщалось, что Всемирная неделя космоса пройдет на ВДНХ в начале октября. Стать участниками смогут все: мероприятия будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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