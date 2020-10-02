Патрушев обсудил с помощником Трампа Карабах и борьбу с терроризмом

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Ситуация в Нагорном Карабахе стала одной из тем встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Встреча состоялась в пятницу, 2 октября, в Женеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями. Также Патрушев и О'Брайен обговорили темы безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий и совершенствования взаимодействия в области борьбы с терроризмом, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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