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Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло почти 260 тысяч
Фото: pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло почти 260 тысяч

Юлия Захарова

В мире

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Израиле достигло почти 260 тысяч. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявили в министерстве здравоохранения страны.

Как уточняется, суточный прирост составил 6387 человек, за минувшие 24 часа скончались 33 пациента с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 1633.

В Минздраве добавили, что в настоящее время число заболевших превышает 72 тысячи человек, состояние 839 из них оценивается как тяжелое, свыше 200 пациентов требуется поместить на искусственную вентиляцию легких.

За время пандемии выздоровели от COVID-19 более 185 тысяч человек, передает РИА Новости.

Ранее власти Израиля утвердили решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина в связи с ростом случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. В частности, граждане обязаны оставаться в радиусе одного километра от своего дома. В свою очередь все частные предприятия, за исключением тех, без которых нельзя обойтись, закрылись.

Кроме того, правительство Израиля приняло решение ввести ограничения на вылеты из страны.

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