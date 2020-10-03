Синоптики сообщили о погоде в Москве 3 октября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В субботу, 3 октября, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18-20 градусов. В Подмосковье температура ожидается 15-20 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для метеочувствительных людей нагрузочным внешним фактором остается высокое атмосферное давление. Недомогания и симптомы ухудшения самочувствия могут развиваться при артериальной гипертонии или гипотонии, нейроциркуляторной астении, мигрени и вегетативных дисфункциональных расстройствах. Контроль артериального давления, медикаментозная коррекция при появлении симптомов ухудшения самочувствия, свежий воздух и другие домашние методы помогут снизить проявления метеопатических реакций.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда в столичном регионе выпадет первый снег