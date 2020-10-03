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Бежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявили обвинение
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявили обвинение

Евгения Звощик

Происшествия

Шестерым осужденным, ранее сбежавшим из дагестанской колонии, предъявили обвинение. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан в субботу, 3 октября.

Заключенные 22 сентября сбежали из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала. По информации следствия, они сделали подкоп на территории производственного цеха, с помощью которого и совершили побег.

Правоохранителям удалось задержать заключенных на территории Республики Калмыкия. Как сообщается на сайте СК, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ о побеге из места лишения свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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