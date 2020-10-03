Бывшая жена Джигарханяна сравнила Цымбалюк-Романовскую с насекомым

Татьяна Власова и Армен Джигарханян / Фото: instagram.com/st_jigar

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала об отношении к его экс-супруге, пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщает «Стархит».

Власова рассказала, что в присутствии Джигарханяна не произносит имя его прежней жены, а также избегает тем, связанных с ней.

Она также отметила, что не сможет простить пианистку за то, что она причинила их семье. Власова утверждает, что Цымбалюк-Романовская испортила им жизнь.

— Воевать с вредными насекомыми мне неинтересно. Хорошо, у меня гены хорошие, мама 100 лет прожила. Я закаленная во всех смыслах, родилась в Сибири, по снегу бегала, ледяные сосульки жевала, — заявила Власова.

Напомним, Татьяна Власова вернулась к актеру Армену Джигарханяну. На данный момент она за ним присматривает.

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