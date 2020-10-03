Премьер Армении заявил, что атака на Карабах беспрецедентна

Фото: twitter.com/ArmenianUnified

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по своим масштабам. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к соотечественникам в субботу, 3 октября.

— Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению, — подчеркнул Пашинян.

Он уточнил, что в боевые действия, по данным армянских военных, вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы. Кроме того, есть информация о том, что в разных звеньях азербайджанской армии боевыми действиями руководят 150 турецких военнослужащих, передает РИА Новости.

Ранее Ереван заявил о наступлении Баку в Карабахе по двум направлениям.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Три подхода: названы условия прекращения войны в Карабахе