Минчанки не стали проводить традиционный марш оппозиции в центре города

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Представители белорусской оппозиции впервые после дня президентских выборов в республике не стали проводить марш в центре Минска в субботу, 3 октября. Вместо этого люди сменили тактику и рассредоточились по проспекту Независимости. Об этом сообщили очевидцы, находившиеся в центре столицы Белоруссии.

Как пояснили свидетели происходящего, вдоль всего проспекта гуляют девушки с цветами.

—По два-три человека, есть группы из примерно 15–20 человек, — пояснила местная жительница в комментарии ТАСС по телефону.

Еще один горожанин рассказал, что центр Минска в большом количестве патрулировали микроавтобусы с силовиками. Автомобили с правоохранителями видели возле Дома офицеров, а несколько машин ездили кругами в районе ЦУМа и площади Независимости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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