Еще 29 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 29 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5343 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 3 октября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что опасный детский синдром при COVID-19 выявили у взрослых.
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