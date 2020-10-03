Еще 29 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 29 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5343 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 3 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что опасный детский синдром при COVID-19 выявили у взрослых.

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