Кирпич упал на голову женщине возле ресторана в центре Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Пресненский Вал Карта всех событий

В центре столицы женщине на голову упал кирпич. Инцидент случился около одного из ресторанов на Пресненском Валу.

По предварительным данным, кирпич упал с верхних этажей дома. 33-летнюю пострадавшую женщину доставили в больницу.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что врачи больницы имени Сперанского спасли ребенка, упавшего с седьмого этажа. Ребенок сломал бедренную кость и получил ушиб головного мозга.

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