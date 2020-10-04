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Вирусолог озвучил возможную длительность ограничений из-за COVID-19 в России
Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Вирусолог озвучил возможную длительность ограничений из-за COVID-19 в России

Юлия Захарова

Общество

Ограничений в связи с коронавирусной инфекцией будут действовать в России еще один-два года. Такое мнение в воскресенье, 4 октября, выразил вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепрунов.

— В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков, — отметил специалист.

Тем не менее он убежден, что от введения жесткого карантина лучше отказаться, так как он может привести к упадку экономики.

Как добавил вирусолог, данных об эффективности вакцины против COVID-19 в массовом применении пока нет. Также ученым неизвестно, сколько длится полученный от нее иммунитет. Однако различные препараты, по мнению Чепрунова, будут давать различные результаты и показатели.

— Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем, — заключил эксперт а беседе с порталом Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки вывили 10 499 новых случаев коронавирусной инфекции. Общая численность зараженных за все время пандемии достигла 1 215 001.

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