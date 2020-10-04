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Еще 27 человек с коронавирусом умерли в Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 27 человек с коронавирусом умерли в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 27 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и борьбе с COVID-19. При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале столичного оперштаба.

Ранее группа американских ученых обнаружила у взрослых пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19 острый воспалительный синдром. Ранее его находили у детей и связывали с коронавирусной инфекцией.

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