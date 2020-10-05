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Ученица Плющенко установила мировой рекорд по фигурному катанию
Фото: instagram.com/_veronikazhilina_

Ученица Плющенко установила мировой рекорд по фигурному катанию

Виктория Родимкина

Спорт

Двенадцатилетняя ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина установила мировой рекорд, исполнив на тренировке четверной лутц. Впервые сложнейший элемент фигурного катания исполнили в таком юном возрасте.

Видеозапись исполнения элемента в Сети опубликовал тренер спортсменки Евгений Плющенко.

— Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании, — написал он.

Вероника Жилина ранее тренировалась у Этери Тутберидзе, но весной этого года перешла к Плющенко.

Поклонники фигурного катания в комментариях поспорили, кому Жилина обязана своим успехом — нынешнему тренеру или бывшему.

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Евгений Плющенкомировой рекордфигурное катание
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