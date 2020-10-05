Ученица Плющенко установила мировой рекорд по фигурному катанию

Фото: instagram.com/_veronikazhilina_

Двенадцатилетняя ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина установила мировой рекорд, исполнив на тренировке четверной лутц. Впервые сложнейший элемент фигурного катания исполнили в таком юном возрасте.

Видеозапись исполнения элемента в Сети опубликовал тренер спортсменки Евгений Плющенко.

— Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании, — написал он.

Вероника Жилина ранее тренировалась у Этери Тутберидзе, но весной этого года перешла к Плющенко.

Поклонники фигурного катания в комментариях поспорили, кому Жилина обязана своим успехом — нынешнему тренеру или бывшему.

Читайте также: Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни