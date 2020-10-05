СМИ: Проезд общественного транспорта заблокирован на востоке Москвы из-за ДТП

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Россия, Москва, Щёлковский путепровод Карта всех событий

Движение общественного транспорта заблокировано на Щелковском путепроводе из-за ДТП с КамАЗом. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы.

На путепроводе столкнулся грузовик и легковой автомобиль марки Skoda. ДТП произошло на полосе в сторону центра Москвы. Уточняется, что движение общественного транспорта на мосту затруднено.

Ранее стало известно, что иномарка въехала в стену храма в поселке Мещерино в Московской области. В результате водитель погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали.

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