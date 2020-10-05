Врач дал советы тем, кто много работает за компьютером

Фото: freepik.com

Людям, которые работают за компьютером, необходимо делать перерывы каждые 45–90 минут. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил врач-травматолог-ортопед Городской больницы № 17 столичного департамента здравоохранения Денис Шпаковский.

По его словам, во время перерыва человеку можно размять суставы или пройтись. При долгом сидении страдает поясница. Неудобное положение для людей с патологией позвоночника приводит к болевым ощущениям, а это крайне нежелательно.

— Монитор должен находиться на уровне глаз, это расслабляет мышцы шеи и верхнего плечевого пояса, препятствует их затеканию и развитию остеохондроза шейного отдела позвоночника, — цитирует Шпаковского агентство городских новостей «Москва».

Он также посоветовал каждые два часа делать упражнения для глаз. Для этого необходимо попеременно фокусировать взгляд на ближнем объекте, а затем на дальнем. Упражнение необходимо делать три–пять минут.

Читайте также: Диетолог рассказала, как перестать хотеть съесть сладкое после приема пищи