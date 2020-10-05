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Назван правильный способ варки яиц
Фото: pixabay.com

Назван правильный способ варки яиц

Кирилл Николаев

Потребление

Для того чтобы правильно сварить яйца, необходимо перед приготовлением подержать их в воде. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Отмечается, что большинство людей сразу кладут яйца в кипящую воду. В результате их вкус портится, а скорлупу будет тяжело очистить. Чтобы этого избежать, нужно положить яйца в посуду с холодной водой и оставить на десять минут.

После варки стоит снова погрузить яйца в холодную воду. В этом случае скорлупу будет легче снять.

Автор статьи заявил, что если варить яйца таким с помощью подобного способа, то они будут нежными и вкусными.

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яйцаприготовление пищисоветы
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