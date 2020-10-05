Экс-руководителя администрации главы Хакасии приговорили к 16 годам колонии

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Суд в Хакасии приговорил к 16 годам колонии бывшего руководителя администрации главы республики Владимира Бызова за коррупцию и создание организованной преступной группы. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии в понедельник, 5 октября.

По информации следствия, в 2015 году Бызов руководил преступной группой, которая была создана для хищения путем мошенничества в особо крупных размерах бюджетных и внебюджетных денежных средств. Указанные деньги выделялись на закупки медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства.

Помимо этого преступная группа занималась получением взяток в размере от 10 до 20 процентов от суммы каждого госконтракта. Отмечается, что членов данной организации задержали в декабре 2016 года.

Кроме срока Бызову также был назначен штраф в размере 85 миллионов рублей. Еще три фигуранта дела получили от 9 до 14 лет лишения свободы со штрафом в сумме от 350 тысяч рублей до 80 миллионов рублей. Уточняется, что все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Остальные три участника группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет девяти месяцев колонии общего режима до четырех лет семи месяцев, а также штрафы, сообщается на сайте СК.

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