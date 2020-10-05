Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экс-руководителя администрации главы Хакасии приговорили к 16 годам колонии
Фото: depositphotos.com

Экс-руководителя администрации главы Хакасии приговорили к 16 годам колонии

Евгения Звощик

Происшествия

Суд в Хакасии приговорил к 16 годам колонии бывшего руководителя администрации главы республики Владимира Бызова за коррупцию и создание организованной преступной группы. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии в понедельник, 5 октября.

По информации следствия, в 2015 году Бызов руководил преступной группой, которая была создана для хищения путем мошенничества в особо крупных размерах бюджетных и внебюджетных денежных средств. Указанные деньги выделялись на закупки медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства.

Помимо этого преступная группа занималась получением взяток в размере от 10 до 20 процентов от суммы каждого госконтракта. Отмечается, что членов данной организации задержали в декабре 2016 года.

Кроме срока Бызову также был назначен штраф в размере 85 миллионов рублей. Еще три фигуранта дела получили от 9 до 14 лет лишения свободы со штрафом в сумме от 350 тысяч рублей до 80 миллионов рублей. Уточняется, что все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Остальные три участника группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет девяти месяцев колонии общего режима до четырех лет семи месяцев, а также штрафы, сообщается на сайте СК.

Читайте также: Заммэра Евпатории задержали по делу о взятке

обвинения во взяткекоррупциясуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте