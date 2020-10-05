Литва отзовет своего посла в Белоруссии для консультаций

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Власти Литвы приняли решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел балтийской республики в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что целью литовской стороны является максимальное сохранение дипломатических контактов. Как пояснил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, временный отзыв посла из Белоруссии для консультаций послужит уменьшению напряженности между странами. Он также уточнил, что данное решение было принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой.

При этом стороны пока не смогли договориться о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, передает ТАСС.

— Если Белоруссия по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры, — добавил Линкявичюс.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Польше и Литве предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. По его словам, сделать это необходимо до 9 октября.

В ответ на это лава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша и Литва не собираются вызывать своих послов в Белоруссии для консультаций.

Позже Глаз уточнил, что предложения белорусского МИД о сокращении дипломатического персонала Литвы и Польши в республике являются обязательными к исполнению.

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