В России предложили доплачивать работающим при ограничениях пенсионерам

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести доплаты для лиц пожилого возраста, которые продолжают работать в период действия ограничительных мер и по объективным причинам не могут перейти на удаленный режим работы.

Как указал общественник в обращении к министру труда и социального развития Антону Котякову, некоторые представители возраста от 65 лет, которые входят в группу риска в условиях распространения коронавирусной инфекции, не могут выполнять свои служебные обязанности дистанционно или перепоручить их другому сотруднику.

При этом пожилым россиянам придется контактировать с другими людьми — на рабочем месте, в общественном транспорте.

В связи с этим Хамзаев просит рассмотреть возможность введения мер дополнительной финансовой поддержки работающих пенсионеров — предусмотреть доплаты к заработку на величину минимального размера оплаты труда, сообщает RT.

Ранее пожилым москвичам рассказали о работе центра занятости «Моя карьера».

Читайте также: Удаленка и забота о старшем поколении: в Москве введут меры для защиты граждан от COVID-19