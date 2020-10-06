Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поручил выбрать стратегию по развитию спорта в РФ до конца года
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поручил выбрать стратегию по развитию спорта в РФ до конца года

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил принять стратегию по развитию спорта в стране до конца 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

По поручению главы государства профильные министерства в течение месяца должны решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в стране.

Президент отметил, что видел предметные предложения по дальнейшему развитию сферы спорта, которые поступили ему от членов совета.

— Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года, — сказал Путин.

Он добавил, что новая стратегия должна предусматривать форс-мажоры. Она не должна допустить сбоя в тренировках российских сборных.

Читайте также: Путин: Около 1,5 тысячи педагогов воспользовались программой «Земский учитель»

Политикаразвитие спортаВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Все мнения
О проекте