Путин поручил выбрать стратегию по развитию спорта в РФ до конца года

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил принять стратегию по развитию спорта в стране до конца 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

По поручению главы государства профильные министерства в течение месяца должны решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в стране.

Президент отметил, что видел предметные предложения по дальнейшему развитию сферы спорта, которые поступили ему от членов совета.

— Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года, — сказал Путин.

Он добавил, что новая стратегия должна предусматривать форс-мажоры. Она не должна допустить сбоя в тренировках российских сборных.

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