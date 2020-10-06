Все классные руководители в России получили дополнительные выплаты

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В России все классные руководители уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кузнецов во вторник, 6 октября. .

— На вчерашний день все классные руководители выплаты получили, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поддержать учителей за классное руководство. С 1 сентября классные руководители во всех школах начали получать выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Ранее Совет Федерации РФ предложил повысить выплаты семьям с низкими доходами.

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