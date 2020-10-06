Жилой дом на 408 квартир построят в Нагатинском Затоне
Жилой дом на 408 квартир построят на юге столицы. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе комитета Москомэкспертизы.
Объект появится в районе Нагатинский Затон по адресу улица Коломенская, владения 2–6. В жилом доме также будут расположены два кафе и магазин продовольственных товаров. На подземном этаже появится паркинг.
Территорию вокруг дома благоустроят. Рабочие установят детские и спортивные площадки. Также здесь расположатся зоны отдыха. Специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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