Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жилой дом на 408 квартир построят в Нагатинском Затоне
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жилой дом на 408 квартир построят в Нагатинском Затоне

Кирилл Николаев

Город
улица Коломенская. вл.2-6Карта всех событий

Жилой дом на 408 квартир построят на юге столицы. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе комитета Москомэкспертизы.

Объект появится в районе Нагатинский Затон по адресу улица Коломенская, владения 2–6. В жилом доме также будут расположены два кафе и магазин продовольственных товаров. На подземном этаже появится паркинг.

Территорию вокруг дома благоустроят. Рабочие установят детские и спортивные площадки. Также здесь расположатся зоны отдыха. Специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Строительство дома по программе реновации началось в Бабушкинском районе

Москважилой домстроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Все мнения
О проекте