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Сервис электронных больничных запустили на Едином портале госуслуг
Фото: twitter.com/no_sro_ki

Сервис электронных больничных запустили на Едином портале госуслуг

Евгения Звощик

Общество

Сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) начал работать в РФ на Едином портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ во вторник, 6 октября.

Отмечается, что информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования.

— Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются, — приводятся слова директора Департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергея Цветкова.

Уточняется, что за минувшие сутки после запуска данного сервиса было направлено более 200 тысяч оповещений пользователям портала госуслуг. Также в Минцифры напомнили о том, что россияне могут оформить больничный лист в электронном виде с 1 июля 2017 года. При этом медорганизация и компания-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности, сообщается на сайте ведомства.

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