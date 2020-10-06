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Московские музеи будут продавать билеты в онлайн-формате
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московские музеи будут продавать билеты в онлайн-формате

Захар Чайченко

Город

Московские музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, готовы к переходу к онлайн-формату продажи билетов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 6 октября написал в личном блоге.

Кроме того, глава города отметил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы и музеи будет переведена исключительно в электронный вид.

— Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры, — пояснил столичный мэр.

В пресс-службе Государственного музея им. Пушкина уточнили, что музей уже давно работает в электронном формате. Музей-заповедник «Царицыно» и Музей Булгакова также подтвердили готовность работать в новых условиях.

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