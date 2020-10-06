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Песков рассказал о работе штаба по коронавирусу в Кремле
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков рассказал о работе штаба по коронавирусу в Кремле

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

В Кремле есть свой ведомственный штаб по коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что штаб соберет данные о сотрудниках администрации, которые работают удаленно.

— Мы туда будем подавать данные о тех, кто у нас находится на удаленке, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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