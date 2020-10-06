Еще 41 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5442 человека. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 во вторник, 6 октября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее вирусолог объяснил, с чем связан осенний подъем заболеваемости COVID-19.
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