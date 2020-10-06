Еще 41 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и Правительства Пермского края

За минувшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5442 человека. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 во вторник, 6 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее вирусолог объяснил, с чем связан осенний подъем заболеваемости COVID-19.

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